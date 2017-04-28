ارتفاع سعر الوقود وقرارات «السلامة البحرية».. أزمات صيادي عزبة البرج

التحرير

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كتبت: سميرة حسن

تسيطر حالة من الغضب على صيادي مدينة عزبة البرج، صاحبة أكبر أسطول بحري في الشرق الأوسط، حيث يبلغ تعداد أسطولها البحري 2700 مركب، ورغم عمل عشرات الآلاف بالمهنة؛ إلا أنهم يعانون من أزمات متعددة متمثلة في عدم عقد اتفاقيات مع دول الجوار تتيح لهم الصيد في المياه الإقليمية حتى لايكونوا رهن اعتقال سلطات تلك الدول، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السولار بصورة مبالغ فيها وارتفاع تكلفة الرحلة، علاوة على قرارات هيئة السلامة البحرية الملزمة بشراء أجهزة رماس، وردار، ولاسلكي، بنحو 100 ألف جنيه، بما يعد عبئًا إضافيًا على كاهل مالك كل مركب.

يقول خالد فودة، 38عامًا، صياد، «إننا نعاني من ارتفاع أسعار المواد البترولية والثلج، ورغم ذلك نقوم ببيع الأسماك بأسعار لا تتناسب مع ارتفاع البترول ولا تكفي مصاريفه، مطالبًا بمساندة الدولة لهم بتوفير مستلزمات الصيد من شباك ومعدات، نظرًا لغلاء أسعارها الباهظة في السوق السوداء.

ويضيف «فودة»، قضيت عشرون عامًا من عمري في تلك المهنة وليس لي بديل آخر، متابعًا، الإنتاج السمكي في مصر ضئيل مما يدفعنا للسفر بحثًا عن قوت يومنا، وأصبحنا عاجزين عن التوفيق بين غلاء أسعار الخامات والسمك الذي لا نتمكن من بيعه غير بأسعار زهيدة، مشيرًا إلى معانتهم من عدم وجود اتفاقيات مع دول الجوار، وعدم السماح لهم بالصيد في المياه الدولية لعدم وجود اتفاقيات، ويتعرضوا للقبض عليهم في أي لحظة.

وأعرب، عن رفضه لقرارات هيئة السلامة البحرية الملزمة لهم بشراء اللاسلكي والرماس والردار، الذي لا نستفيد منه في شئ فحال حدوث حادث وطلبنا الاستغاثة من الميناء لا نجد إغاثة، متابعًا، لو الدولة أرادت إلزامنا بتلك الأجهزة فعليها تحمل تكلفتهم البالغة 100 ألف جنيه وليس نحن، فالعائد من المهنة لم يعد يكفى لتغطية الأجور وتكلفة الرحلة.

وتابع "فودة" قائلا: التأمين الإجباري المفترض الإستفادة منه عقب أى حادث نجده لايكفى لتغطية خسائرنا مما يعد عبئا على كاهل الصياد الغلبان، مطالبا بدعم الدلة للصياد باعتباره ثروة قومية يجب الحفاظ عليه ودعمه.

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والتقط إبراهيم عبد العظيم، 43 عامًا، طرف الحديث، قائلاً: «نرغب في تسهيل الإجراءات بنقاط التفتيش البحري وزيادة عدد العاملين عليها حتى تنهي أعمالنا في أسرع وقت عمل، مضيفًا، «تكلفة رحلة الصيد باتت مرهقة خاصة بعد ارتفاع سعر السولار من 200 لـ470 جنيهًا للبرميل، علاوة على ارتفاع ثمن الغزل ليصل لـ80 جنيهًا للكيلو، لتصل إجمالى تكلفة الرحلة من مون ووقود وغزل لنحو 80 ألف جنيه.

وأضاف "عبد العظيم"، «لو غرقت المركب مفيش حد بينقذنا»، وذلك على عكس حال الدول المتقدمة لو تعرض مركب للغرق لأسباب تتعلق بسوء الأحوال الجوية أو لظروف تتعلق بالمركب، تتوجه طيارة أولنش حربى لإنقاذه.

وتابع، لا يمكن للمراكب الصغيرة الالتزام بتعليمات هيئة السلامة البحرية الملزمة بشراء الرماس والرادار، مشيرًا لضرورة تطبيقه على المراكب الكبيرة فحسب وليست المراكب الصغيرة .

وبدوره قال حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج لـ"التحرير"، نعاني من تعنت الدولة مع الصيادين في قضاء مصالحهم بهيئة التفتيش البحري، مشيرًا لضرورة التيسير على الصيادين حتى لا يتم إضاعة وقتهم، مشيرًا لمعانتهم من تجفيف البحيرات وتلوثها كبحيرة المنزلة علاوة على كارثة صيد الزريعة المتفاقمة وهو ما يؤدي لنقص الانتاج السمكي بالسواحل المصرية، مطالبًا الدولة بعقد اتفاقيات مع دول الجوار لتسهيل عمل الصيادين والإسراع فى إستخراج التصاريح من هيئة السلامة البحرية.

وتابع الغرباوي، «أسطول الصيد المصرى يبلغ 4000 مركب نصيب دمياط وحدها وتحديدًا بمدينة عزبة البرج 2700 مركب، ورغم كوننا أكبر أسطول بحري في الشرق الأوسط، إلا أننا نعانى من الإهمال وعدم مساعدتنا، مشيرا لوجود نحو 3 مليون صياد مصرى يأملون التغير من تشريعات وقوانين ودعم دولي