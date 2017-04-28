رئيس نادي القضاة يعلن التحدي: نملك سلطة الحكم.. والدولة الخاسرة

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علق المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، على تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون تعيين روؤساء الهيئات القضائية، قائلًا: «الدولة هي الخاسرة، ولن ينتقص من استقلال القضاء شيئًا، ونهنئ البرلمان بهذا القانون السيء السمعة».

وأضاف داوود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني» المذاع على قناة «دريم»: «البرلمان استقوى بسلطته التشريعية، ونحن القضاة نملك سلطة الحكم وإرادتنا، وسنفرض إرادتنا بالقانون لتحقيق استقلالنا، لن ندخل في جدل بشأن ملابسات إصدار القانون، لأنه لا طائلة من ذلك».

وتابع: «قانون السلطة القضائية يتم تجزئته من قبل النواب، ويتقدمون بأجزائه إلى البرلمان ليصدر بها قوانين، وكل نائب لديه فكرة و مقترح يتقدم بها إلى البرلمان».

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ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر الجمعة 28 أبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الآتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972".

