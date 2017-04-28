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غرامة وحرمان من الجماهير.. باريس سان جيرمان يدفع ضريبة الشغب

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غرامة وحرمان من الجماهير.. باريس سان جيرمان يدفع ضريبة الشغب غرامة وحرمان من الجماهير.. باريس سان جيرمان يدفع ضريبة الشغب

التحرير

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عاقبت رابطة كرة القدم للمحترفين فى فرنسا، نادي باريس سان جيرمان، بغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو والتحذير بغلق جزئي لملعبه "حديقة الأمراء" مباراتين، في حالة تكرار الشغب من جماهيره بعد الأحداث التي وقعت خلال نهائي كاس الرابطة أمام موناكو على ملعب "الأضواء" بمدينة ليون.

وأوضحت الرابطة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، إنه في تلك المباراة التي أقيمت أول أبريل الماضي، فاز فريق العاصمة باللقب بعد الفوز على فريق الإمارة بأربعة أهداف مقابل واحد، وذلك بعد أيام من خروجه المهين أمام برشلونة الإسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال، إلا أن مجموعات من الجماهير قامت بأحداث شغب كبيرة وتسبب في تلفيات بالغة بالملعب.

وبعد يومين من اللقاء، قدم النادي بلاغا بسبب هذه الأحداث العنيفة، وأكد إدانته "الشديدة" لأحداث الشغب التي تسبب فيها نحو 12 ألف من مشجعيه الذين سافروا لمدينة ليون.

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واشارت الرابطة، إلى أنه فيما يتعلق بالإغلاق الجزئي لملعب "حديقة الأمراء" فسيتم فى الجزء الذي تتواجد فيه روابط المشجعين المتعصبين.

وقالت الرابطة، راعينا "الموقف الانضباطي الرائع الذي اتخذته إدارة النادي الباريسي، لأنها أرادت في جميع الأحوال إرسال تحذير، حتى لا تتكرر هذه الأحداث".

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التحرير

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