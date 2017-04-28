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أسعار العملات اليوم الجمعة 28 ابريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الجمعة 28 ابريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الجمعة 28 ابريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩١٠٤ ٥٩.٢٤٧٩ 04/24 1:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٠٢ ٤٧.٨٥٥٣ 04/24 1:10 ص
ريال عماني ٤٦.٦١٩٧ ٤٦.٨٦٣٣ 04/24 1:10 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٢ ٤.٩٥٥ 04/24 1:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٦٩ ٤.٩١١٩ 04/24 1:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٢ ٤.٨١٠٧ 04/24 1:10 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 04/24 1:10 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٩٠٦ ٢٣.١٥٣٨ 04/24 1:10 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٨٧ ٢.٦٠٤٦ 04/24 1:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٦٤٥ ٢.٠٩٥٨ 04/24 1:10 ص
يورو ١٩.١٧٦ ١٩.٣٧٠٦ 04/24 1:10 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٥١٨ ١٨.١١٥٢ 04/24 1:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/24 1:10 ص
ين ياباني ١٦.٤٠٤٧ ١٦.٥٦٨١ 04/24 1:10 ص
دولار استرالي ١٣.٤٩١٢ ١٣.٦١٣٧ 04/24 1:10 ص
دولار كندي ١٣.٢٧٢٧ ١٣.٤٠٥٤ 04/24 1:10 ص
كرون سويدي ١.٩٨٦٩ ٢.٠١٠٦ 04/24 1:10 ص
جنيه قبرصي ٠ ٠ 04/24 1:10 ص

 

المصدر : مصر 365   

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