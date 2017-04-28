أسعار العملات اليوم الجمعة 28 ابريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩١٠٤
|٥٩.٢٤٧٩
|04/24 1:10 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٠٢
|٤٧.٨٥٥٣
|04/24 1:10 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦١٩٧
|٤٦.٨٦٣٣
|04/24 1:10 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٢
|٤.٩٥٥
|04/24 1:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٦٩
|٤.٩١١٩
|04/24 1:10 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٢
|٤.٨١٠٧
|04/24 1:10 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|04/24 1:10 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٩٠٦
|٢٣.١٥٣٨
|04/24 1:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٨٧
|٢.٦٠٤٦
|04/24 1:10 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٦٤٥
|٢.٠٩٥٨
|04/24 1:10 ص
|يورو
|١٩.١٧٦
|١٩.٣٧٠٦
|04/24 1:10 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٥١٨
|١٨.١١٥٢
|04/24 1:10 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/24 1:10 ص
|ين ياباني
|١٦.٤٠٤٧
|١٦.٥٦٨١
|04/24 1:10 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٩١٢
|١٣.٦١٣٧
|04/24 1:10 ص
|دولار كندي
|١٣.٢٧٢٧
|١٣.٤٠٥٤
|04/24 1:10 ص
|كرون سويدي
|١.٩٨٦٩
|٢.٠١٠٦
|04/24 1:10 ص
|جنيه قبرصي
|٠
|٠
|04/24 1:10 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads