قبيل وصول بابا الفاتيكان.. إجراءات أمنية مشددة حول كنائس وأديرة الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

أكد اللواء خالد شلبى - مدير أمن الفيوم, أن هناك إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس والأديرة على مستوى المحافظة، قبل ساعات من زيارة البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان لمصر.

وقال مدير أمن الفيوم -فى تصريحات خاصة لـ "مصراوى"- إنه طالب الضباط والأفراد باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، لمنع دخول أي عناصر من المدقات الجبلية التي تمتد بين حدود محافظتي الجيزة وبني سويف.

وأكد مدير أمن الفيوم على تشديد الرقابة على مداخل و مخارج المحافظة مع نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق ومنع وقوف السيارات بمحيط الكنائس والأديرة.