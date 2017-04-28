«الجزارين» يشعلون ثورة الغضب في أسوان.. والأهالي: «مش لاقين ناكل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

المواطنون: «مش عارفين نعمل إيه».. والغرفة التجارية: الجزارين أخلوا بالاتفاق

التموين: طرحنا لحوم سودانية بديلة على مستوى 75 مجمعًا استهلاكيًا

ارتفعت هذا الأسبوع أسعار اللحوم الحمراء البلدية بمحافظة أسوان، لتترواح ما بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو، الأمر الذي فوجئ به عدد من الأهالي خاصة محدودي الدخل، والذي سبب لهم حالة من الغضب والتذمر.

عبر عادل عيد حسن، موظف بالمعاش، عن دهشته من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في أسوان للمرة الرابعة خلال العام الحالي، دون أي رقابة تموينية أو حكومية على أسعار اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، في الوقت الذي يمثل الأمر معاناة حقيقية وأرباك للأسر الأسوانية والتي وقفت مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادة.

وتابع، قائلا: إن الأسعار حرقت المواطن مع حلول الصيف، في ظل غلاء المعيشة وانعدام الدخول وعدم زيادة المعاشات، وارتفاع الأسعار الجنونية التي لم تشهدها مصر منذ عشرات السنوات.

وأضاف شريف ربيع، موظف، قائلا: "مش عارفين نعمل إيه، ولا ناكل إيه، فين الحكومة من جشع التجار، وفين وزارة التموين، ارحموا البسطاء والغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا".

وتابع، أنه من غير المعقول، إن يتم بيع كيلو اللحوم الحمراء العجالي الصغير لدى الجزارين، ما بين 110 إلى 130 جنيهًا، وكيلو اللحوم الجاموسي الكبير بـ70 جنيهًا، وأسعار اللحوم السودانية المستوردة التي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية وصلت إلى 75 جنيهًا.

من جهته قال أحد موردي اللحوم للأسواق بأسوان، رافضًا ذكر اسمه، إن المحافظة غير قادرة حتى الآن على توفير احتياجاتها من اللحوم الحمراء، حيث أن السبب في زيادة أسعارها يرجع إلى توريدها من محافظات أخرى مثل سوهاج، حيث أن أي زيادة للأسعار في هذه المحافظات يترتب عليه في المقابل مباشرة رفع الأسعار في محافظة أسوان، إضافة إلى أنه يتم تحميل المستهلك سعر، ونفقات النقل ومستلزمات الذبح والإنتاج.

شاهد أيضا

وأرجع السبب المباشر والأهم إلى رفع أسعار اللحوم عدم تدخل الدولة لدعم الأعلاف الحيوانية وترك زيادتها دون وجود رقابة، هو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بتلك الطريقة، حيث زادت أسعار الأعلاف وتخطت حجاز 4 آلاف جنيه للطن الواحد حاليًا.

ومن جهته كشف أسامة أبو القاسم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في أسوان، أن أقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال تلك الفترة مع توقف الصيد وزيادة أسعار اللحوم البيضاء دعا الجزاريين وموردى اللحوم الجشعين، إلى رفع الأسعار اعتبارًا من الأسبوع الحالي.

وقال "أبو القاسم"، إن الغرفة التجارية وقطاع التموين في المحافظة ليس له سيطرة على أسعار اللحوم باعتبار أن أسعارها حرة في الأسوأق، وليس هناك سعر جبري للجزارين أو موردي اللحوم، وأن التموين والغرفة التجارية أقصى ما تقوم به هو طرح كميات من اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية، فضلاً إلى إقامة الشوادر والمعارض الموسمية، حيث أنه على سبيل المثال تقرر أقامة 5 معارض في مراكز المحافظة الخمس خلال شهر رمضان المقبل، لتوفير السلع الاستهلاكية الاساسية للمواطن من بينها اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 75 جنيهًا للكيلو.

وتابع، عقدنا مؤخرًا مع الجزارين اجتماع بحضور قيادات أمنية، بعد أن نما إلى علمنا نيتهم رفع الأسعار، وطالبناهم بالتخلى عن فكرة وقرار رفع الأسعار مراعاة للظروف المعيشية للمواطن خلال تلك الفترة، في الوقت الذي فوجئنا فيه برفعهم للأسعار بشكل منفرد دون أي اعتبارات أخرى.

وأضاف مصدر تمويني مسئول بأسوان، أنه في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بدأ حاليًا طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية ذبح أسوان، في نحو 75 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى المحافظة بأسعار 75 جنيهًا للكيلو.

وفي سياق متصل، قرر أبناء مدينة إدفو شمال أسوان، تبني حملة قبل حلول شهر رمضان تدعوا المواطنين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء بعد وصول سعرها إلى 130 جنيهًا.

وأكد أدم أبو غنيم، الداعي إلى الحملة بمدينة أدفو، عقدهم اجتماع بحضور عدد من القيادات الشعبية، وتم الاتفاق على تركيب "بنارات" ولافتات توعية ضخمة في مختلف الشوارع والميادين بإدفو كرسالة للمواطنين لضرورة مقاطعة اللحوم في إطار التصدي لجشع الجزارين وموردي اللحوم، مناشدًا الأجهزة المعنية بضرورة التدخل لوقف جشع الجزارين.