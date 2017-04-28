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بهلول: التصديق على «السلطة القضائية» خطأ كبير.. واستمرار الخلافات يسيء للدولة

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بهلول: التصديق على «السلطة القضائية» خطأ كبير.. واستمرار الخلافات يسيء للدولة بهلول: التصديق على «السلطة القضائية» خطأ كبير.. واستمرار الخلافات يسيء للدولة

التحرير

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قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاة الأعلى الأسبق، إن إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون السلطة القضائية، رغم رفض جميع القضاة يعتبر «خطأ كبير» لأن الأمور لا تسير بهذا المنطق وغير مقبول الصدام بين مؤسسات الدولة لأننا جميعا مسئولين عن استقرار الوطن والقضايا الخلافية لا تحل بهذا الشكل، موضحا أن استمرار الخلافات يسيء للدولة. 

وأكد بهلول فى تصريح خاص لـ«التحرير»، رفضه القاطع للقانون رغم التصديق عليه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، ونشره فى الجريدة الرسمية، موضحا أن استقلال القضاء ضرورة لتحقيق العدالة والحفاظ على استقرار الدولة.

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ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 أبريل الجاري، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وكان مجلس إدارة نادي القضاة، قد قرر الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض وقضاة ، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل وعرض استقالة النادي أمام الجمعية العمومية، وذلك ضمن 7 خطوات تصعيدية، وهي مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته الدستور، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى الموقر الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية، ومطالبة السادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا، ومطالبة القضاة بإرسال احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر. 

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التحرير

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