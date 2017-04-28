عميد «تجارة كفر الشيخ» عن إلقاء الأبحاث بدورات المياه: «كلام فارغ»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عمرو الشامي

أكد الدكتور رضا صالح، عميد كلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، أن الصور التي تم تدواولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "إلقاء أبحاث وكتب طلاب كلية تجارة كفرالشيخ بالمراحيض"، هي صور عارية من الصحة وغير حقيقية.

وأضاف "صالح" لـ "التحرير"، أن الصور المتداولة لا تمت بصلة لكلية التجارة، داعيًا من قام بنشرها إلى التأكد من مصدر الصور قبل نشرها، كما وصف عميد التجارة صور الكتب والأبحاث بأنها "كلام فارغ".

شاهد أيضا

وكانت هناك صورًا قد انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر كمية هائلة من الأبحاث والكتب ملقاة بأحد المراحيض، وتم نسب الصورة لكلية التجارة بكفرالشيخ.