أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عميد «تجارة كفر الشيخ» عن إلقاء الأبحاث بدورات المياه: «كلام فارغ»

Google+ Print
عميد «تجارة كفر الشيخ» عن إلقاء الأبحاث بدورات المياه: «كلام فارغ» عميد «تجارة كفر الشيخ» عن إلقاء الأبحاث بدورات المياه: «كلام فارغ»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عمرو الشامي

أكد الدكتور رضا صالح، عميد كلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، أن الصور التي تم تدواولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "إلقاء أبحاث وكتب طلاب كلية تجارة كفرالشيخ بالمراحيض"، هي صور عارية من الصحة وغير حقيقية.

وأضاف "صالح" لـ "التحرير"، أن الصور المتداولة لا تمت بصلة لكلية التجارة، داعيًا من قام بنشرها إلى التأكد من مصدر الصور قبل نشرها، كما وصف عميد التجارة صور الكتب والأبحاث بأنها "كلام فارغ".

شاهد أيضا

وكانت هناك صورًا قد انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر كمية هائلة من الأبحاث والكتب ملقاة بأحد المراحيض، وتم نسب الصورة لكلية التجارة بكفرالشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»