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«الشائعات صارت بلا قراءة».. نص الاتفاق بين البابا تواضروس وبابا الفاتيكان

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«الشائعات صارت بلا قراءة».. نص الاتفاق بين البابا تواضروس وبابا الفاتيكان «الشائعات صارت بلا قراءة».. نص الاتفاق بين البابا تواضروس وبابا الفاتيكان

التحرير

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نشر الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، يقول إنه بيان صادر عن البابا تواضروس، بطريرك الأقباط الأرثوذوكس، والمجمع المقدس، بشأن النص الذي سيتم توقيعه مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته إلى المقرر لها اليوم الجمعة.

واستنكر البيان ما وصفه بـ"الأقوال الكاذبة، والإشاعات" المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أنها "صارت بلا قراءة لأي نص يخص البيان الذي سيتم توقيعه في زيارة بابا روما بخصوص المعمودية".

وذكر النص الذي سيتم التوقيع عليه، وهو:

"طاعةً لعمل الروح القدس الذي يقدس الكنيسة ويحفظها عبر العصور ويقودها لتبلغ الوحدة الكاملة التي صلى المسيح من أجلها، نحن اليوم البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثاني كي نسعد قلب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وكذلك قلوب أبنائنا في الإيمان، نسعى جاهدين بضمير صالح نحو عدم إعادة سر المعمودية الممارس في كنيستينا للشخص الذي يريد الانضمام للكنيسة الأخرى حسب تعاليم الكتاب المقدس وإيمان المجامع المسكونية الثلاث في نيقية والقسطنطينية وأفسس. نطلب من الله الآب أن يقودنا في الأوقات وبالطرق التي يريدها الروح القدس إلى بلوغ الوحدة التامة لجسد المسيح السري".

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يذكر أن الكنيسة الأرثوذوكسية في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، كانت تشترط إعادة معمودية الشخص الذي سينضم إليها من طائفة أخرى، باعتبارها لا تعترف بطقوس معموديته الأولى.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مصر، ظهر اليوم الجمعة لمدة 26 ساعة تنتهي السبت.

لمزيد من التفاصيل:

سر «المعمودية الثانية».. الخلاف الذي زرعه «شنودة» بين الكنائس المصرية

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