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عبد المنعم: «مبارك من رفع العلم على أرض سيناء ولا يجب أن نمحو تاريخه»

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عبد المنعم: «مبارك من رفع العلم على أرض سيناء ولا يجب أن نمحو تاريخه» عبد المنعم: «مبارك من رفع العلم على أرض سيناء ولا يجب أن نمحو تاريخه»

التحرير

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قال الفنان تامر عبد المنعم، إنه لا ينبغي أن تمر ذكرى تحرير سيناء، دون الإشارة إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رفع العلم على الأراضي المصرية عام 1981.

وأضاف عبد المنعم، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، «أنا ضد حذف التاريخ، التاريخ لا يخضع للحب والكره، هتلر مجرم، ولكنه جزء من تاريخ ألمانيا».

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وأشار إلى أنه تابع البرامج والجرائد، ولم يجد صورة الرئيس الأسبق مبارك وهو يرفع علم على أرض طابا بعد استردادها وتحرير سيناء بالكامل، لافتًا إلى أن من يغفل تلك الصورة «مش جدع».

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التحرير

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