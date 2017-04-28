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تراشق بين ناهد السباعى وإيمى سمير غانم بسبب «هبة رجل الغراب»

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تراشق بين ناهد السباعى وإيمى سمير غانم بسبب «هبة رجل الغراب» تراشق بين ناهد السباعى وإيمى سمير غانم بسبب «هبة رجل الغراب»

حرصت الفنانة ايمي سمير غانم على نشر عدد من المقاطع لها من مسلسل "هبة رجل الغراب" في جزئيه الأول والثاني عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
إيمى تعرضت لانتقادات لاذعة بعدما اعتبرها المتابعون تحاول نسب نجاح الجزئين الثالث والرابع، اللذين تشارك فيهما الممثلة ناهد السباعي، لها بهذه الطريقة.
 
فيما كتبت إمى على انستجرام: "انا هفضل انزل فيديوهات في اي وقت وفي أي لحظة لأي عمل عملته بمزاجي وفي الأكونت بتاعي أنا حرة واللي مش عاجبه يشد في حواجبه".
 
 
ناهد السباعى ردت بطريقتها الخاصة ونشرت مقالة عبر صفحتها على انستجرام، تؤكد أن "الفنانة ناهد السباعي التي أجمع الجمهور فى البداية أنها لا تصلح لهذا المسلسل، أثبتت العكس، وجسدت شخصية هبة بطريقة كوميدية رائعة، أجبرت من خلال قوتها في الأداء أن تمحو من أذهان الجمهور كاركتر وشكل إيمي سمير غانم، أثناء تجسيدها".
 
 

 

 

المصدر : صدى البلد

 

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