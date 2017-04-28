أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

شاهد || أول تعليق لنيشان بعد تسريب طوني خليفة لبرنامج رامز جلال

Google+ Print
شاهد || أول تعليق لنيشان بعد تسريب طوني خليفة لبرنامج رامز جلال شاهد || أول تعليق لنيشان بعد تسريب طوني خليفة لبرنامج رامز جلال

نشر الإعلامي نيشان صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو الظهور الأول له منذ أزمته الأخيرة مع الإعلامي طونى خليفة. 
 
نيشان قال في أول تعليق له بعد أزمته مع طونى خليفة: "ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ" اليُسر هو الأصل في الحياة، أمّا العُسر فهو مؤقّت وزائل تفاءل دائمًا بحدوث أشياء جميلة وسعيدة فثقتك بالله لا تأتي إلا بالخير". 
 
يذكر أن الإعلامي اللبناني طوني خليفة قام بفضح مواطنه "نيشان"، عن طريق مقطع مصور بعد أن حاول الأخير استدراجه بطريقة ليكون ضيفًا على النسخة الجديدة من برنامج رامز جلال، المنتظر عرضه في رمضان المقبل.
 
أول تعليق لـ نيشان بعد أزمته مع طونى خليفة
 

 

 

المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار