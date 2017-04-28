شاهد || أول تعليق لنيشان بعد تسريب طوني خليفة لبرنامج رامز جلال

سمر العشري

نشر الإعلامي نيشان صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو الظهور الأول له منذ أزمته الأخيرة مع الإعلامي طونى خليفة.

نيشان قال في أول تعليق له بعد أزمته مع طونى خليفة: "ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ" اليُسر هو الأصل في الحياة، أمّا العُسر فهو مؤقّت وزائل تفاءل دائمًا بحدوث أشياء جميلة وسعيدة فثقتك بالله لا تأتي إلا بالخير".

يذكر أن الإعلامي اللبناني طوني خليفة قام بفضح مواطنه "نيشان"، عن طريق مقطع مصور بعد أن حاول الأخير استدراجه بطريقة ليكون ضيفًا على النسخة الجديدة من برنامج رامز جلال، المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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