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السيسي يصدق على تعديل قانون الطوارئ

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مصراوي Masrawy

السيسي يصدق على تعديل قانون الطوارئ الرئيس عبد الفتاح

القاهرة - مصراوي:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، على قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن قانون الطوارئ.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية مساء الخميس.

وتضمن التعديلات أن لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة على ارتكاب الجرمية ، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.

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