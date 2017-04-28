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لوبيان أكثر حظا من أبيها في ماراثون الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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لوبيان أكثر حظا من أبيها في ماراثون الانتخابات الرئاسية الفرنسية لوبيان أكثر حظا من أبيها في ماراثون الانتخابات الرئاسية الفرنسية

التحرير

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أكدت صحيفة "البايس" الإسبانية، أن ماريان لوبان، المرشحة للانتخابات الفرنسية تمتلك من مقومات النجاح ضعف ما امتلكه أبوها جان ماري لوبيان، عام 2002، بالرغم من انتماؤهم لنفس التيار اليميني المتطرف، مشيرة إلى أن المظاهرات التي خرجت ضد لوبيان، لوصولها للمرحلة الثانية من الانتخابات لم تتعدى الـ300 فرد في شارع الجمهورية، بينما خرج مئات الآلاف من المحتجين ضد والدها في 2002.

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وبينت الصحيفة، أن فرنسا تعيش مرة أخرى من صعود اليمين المتطرف، ولكن ليس بشكل عام 2002، ولا مثل بقية العالم قبل 15 عامًا، وإنما على نمط تجربة دونالد الذي يحتل الآن منصب  "رئيس للولايات المتحدة"، حيث الأوروبيين المستفادين  للتعامل مع العملة الموحدة اليورو، واتفاقية بريكسيت التي يبدأ الآن يتم التفاوض بشأنها في الاتحاد الأوروبي، جعل ما كان  في عام 2002 شذوذًا خطيرًا.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس المنتهية ولايته الاشتراكي فرانسوا هولاند، أن تلك اللامبالاة  تسبب القلق، وتدق ناقوس الخطر، خاصة مع اقتراب الجولة القادمة بين لوبيان ومرشح الوسط إيمانويل ماكرون، في 7 مايو المقبل، وأن لوبيان تخطت حاجز 20 في المائة، مع تصويت 7.68 مليون لها، مما يجعلها أكثر طمئنينة من أبيها حول مستقبل الانتخابات.

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التحرير

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