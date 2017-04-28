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أهالي" الشناوية" ببني سويف ينتظرون جثمان ضابط شرطة استُشهد بالعريش

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أهالي" الشناوية" ببني سويف ينتظرون جثمان ضابط شرطة استُشهد بالعريش أهالي" الشناوية" ببني سويف ينتظرون جثمان ضابط شرطة استُشهد بالعريش

مصراوي Masrawy

الملازم أول أحمد سيد الجندي

بني سويف ــ أحمد كامل:

خيم الحزن على أهالي "الشناوية" بمركز ناصر، مساء أمس الخميس، عقب تلقيهم نبأ استشهاد الملازم أول أحمد سيد الجندي، 49 سنة، في انفجار عبوة ناسفة أسفل مدرعة شرطة بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء.

وقال طارق الجبالي، أحد أصدقاء الشهيد: "فوجئنا باتصال هاتفي من يخبرنا باستشهاد الملازم أول أحمد سيد الجندي، في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة شرطية؛ ما أدى إلى استشهاده وإصابة آخرين.

وأضاف "الجبالي": "من المقرر أن تصل جنازة الشهيد، صباح غد الجمعة، على أن يُشيّع جثمانه من مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، بحضور القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

يذكر أن الشهيد ترك خمسة من الأبناء، 2 من الذكور و3 من الإناث.

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