السلطات السعودية ترفض استلام شحنة أسماك بلطي مصرية فاسدة وتعيدها لميناء سفاجا

قامت السلطات السعودية، برفض شحنة أسماك مصرية كانت في طريقها للدخول إلى أرضيها، وقامت بإعادتها إلى ميناء سفاجا البحري مرة أخرى، وذلك بسبب فسادها وعدم صلاحيتها.

حيث صرح مصدر بهيئة ميناء سفاجا البحري، أن السلطات السعودية امتنعت عن استلام شحنة أسماك مصرية كانت معبئة في براد يحتوي على 20 طن من أسماك البلطي، بسبب فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، وقامت بإعادتها للمواني المصرية.

وعند عودة البراد إلى ميناء سفاجا البحري، تم التحفظ على الشحنة، وتحرير إخطار برفض السلطات السعودية، وعلى الفور قام مكتب مراقبة الأغذية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بفحص شحنة الأسماك، وتبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

من جانبه فقد أمر اللواء «ياسر راشد»، مدير ميناء سفاجا البحري، بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وميناء سفاجا، وجهاز شئون البيئة، تمهيداً لإعدام الشحنة.

المصدر : مصر فايف