أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

السلطات السعودية ترفض استلام شحنة أسماك بلطي مصرية فاسدة وتعيدها لميناء سفاجا

Google+ Print
السلطات السعودية ترفض استلام شحنة أسماك بلطي مصرية فاسدة وتعيدها لميناء سفاجا السلطات السعودية ترفض استلام شحنة أسماك بلطي مصرية فاسدة وتعيدها لميناء سفاجا

قامت السلطات ، برفض شحنة أسماك مصرية كانت في طريقها للدخول إلى أرضيها، وقامت بإعادتها إلى ميناء سفاجا البحري مرة أخرى، وذلك بسبب فسادها وعدم صلاحيتها.

حيث صرح مصدر بهيئة ميناء سفاجا البحري، أن السلطات السعودية امتنعت عن استلام شحنة أسماك مصرية كانت معبئة في براد يحتوي على 20 طن من أسماك البلطي، بسبب فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، وقامت بإعادتها للمواني المصرية.

وعند عودة البراد إلى ميناء سفاجا البحري، تم التحفظ على الشحنة، وتحرير إخطار برفض السلطات السعودية، وعلى الفور قام مكتب مراقبة الأغذية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بفحص شحنة الأسماك، وتبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

من جانبه فقد أمر اللواء «ياسر راشد»، مدير ميناء سفاجا البحري، بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وميناء سفاجا، وجهاز شئون البيئة، تمهيداً لإعدام الشحنة.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

صورة وفيديو – عناق تاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في أول لقاء لهما بمصر

صورة وفيديو – عناق تاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في أول لقاء لهما بمصر