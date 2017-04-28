أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ننشر نص بيان "سر المعمودية" الذي سيوقعه الباباوان فرانسيس وتواضروس

Google+ Print
ننشر نص بيان "سر المعمودية" الذي سيوقعه الباباوان فرانسيس وتواضروس ننشر نص بيان "سر المعمودية" الذي سيوقعه الباباوان فرانسيس وتواضروس

مصراوي Masrawy

القاهرة ـ مصراوي:

نشر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية -أعلى هيئة كنسية تتخذ القرارات بالكنيسة- البيان الذي سيوقعه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان للمسيحيين الكاثوليك، والبابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذكس في ، بخصوص سر المعمودية، أحد الأسرار السبعة المقدسة للكنيسة.

وجاء النص: "بيان طاعة لعمل الروح القدس الذي يقدس الكنيسة ويحفظها عبر العصور ويقودها لتبلغ الوحدة الكاملة التي صلي المسيح من أجلها، فنحن اليوم البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثاني كي نسعد قلب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وكذلك قلوب أبنائنا في الإيمان، نسعي جاهدين بضمير صالح نحو عدم إعادة سر المعمودية الممارس في كنيستينا للشخص الذي يريد الانضمام للكنيسة الأخرى حسب تعاليم الكتاب المقدس وإيمان المجامع المسكونية الثلاث في نيقية والقسطنطينية وأفسس، نطلب من الله الآب ان يقودنا في الأوقات وبالطرق التي يريدها الروح القدس إلى بلوغ الوحدة التامة لجسد المسيح السري".

وسر المعمودية يوصف بأنه أحد الأسرار السبعة المقدسة للكنيسة، ويعد سرًا لأنه من شروط الإيمان بالمسيح، وفق المعتقد المسيحي.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

صورة وفيديو – عناق تاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في أول لقاء لهما بمصر

صورة وفيديو – عناق تاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في أول لقاء لهما بمصر