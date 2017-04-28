تامر أمين: مؤتمر الشباب بإسماعيلية «خيب ظني»

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الخميس، إن مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية، فاق كل التوقعات، موضحًا أن ما جرى في الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشباب يبشر بنقلة جديدة.

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «خاب ظني ومؤتمر الإسماعيلية أكثر المؤتمرات فعالية بين الرئيس والشباب، المسافة بين الرئيس والشباب أصبحت معدومة، وأصبح بينهم حوار مفتوح، والرهبة أصبحت غير موجودة ولكن الاحترام موجود».

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تابع: «مصر دولة مؤسسات قائمة بذاتها، مصر ليست السيسي وحده، والمؤتمر أسعدني كثيرًا، الحوار كان مثمرًا للغاية، والقادم من المؤكد أنه سيكون أفضل».