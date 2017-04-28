وفاة حفيد "أحمد عرابي" إثر تعرضه لأزمة قلبية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شيع المئات من أهالي قرية "هرية رزنة"، التابعة لدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثمان "عبد الفتاح عرابي"، حفيد الزعيم الراحل أحمد عرابي، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 71 عامًا.

جرى تشييع الجنازة من مسجد "التوحيد" الموجود بالقرية، وسط مشاركة عدد كبير من أهالي القرية.

يُشار إلى أن الراحل كان يُحيي ذكرى جده الزعيم أحمد عرابي، في العيد القومي لمحافظة الشرقية، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.