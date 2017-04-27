«الليجا»| إشبيلية يفوز على سيلتا فيجو.. وألافيس يتعادل مع إيبار

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تغلب إشبيلية على سيلتا فيجو، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب رامون سانشيز، في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية إشبيلية كل من خواكين كوريا، ووسام بن يدر، في الدقائق الـ79،49، بينما سجل هدف سيلتا اللاعب اياجو إسباس في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع إشبيلية رصيده للنقطة 68، ليحتل المركز الرابع، فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة.

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وفي نفس الجولة، سيطر التعادل السلبي على مباراة، ديبورتيفو ألافيس وإيبار، على ملعب مينديزوروتزا.

وشهدت المباراة ظهور 6 بطاقات صفراء، 4 من نصيب لاعبي ألافيس، و2 من نصيب لاعبي إيبار.

وحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الأفيس للنقطة 45، محتلًا المركز العاشر، ورفع إيبار رصيده للنقطة 51 في المركز الثامن بجدول الليجا.