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يونايتد ينجو من الهزيمة أمام السيتي في ديربي مانشستر

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يونايتد ينجو من الهزيمة أمام السيتي في ديربي مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة أمام السيتي في ديربي مانشستر

التحرير

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تعادل مانشستر يونايتد، أمام نظيره مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، على ملعب الاتحاد، لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة ظهور بطاقة حمراء وحيدة من نصيب مروان فيليني، لاعب مانشستر يونايتد، وبطاقة أخرى صفراء، حصل عليها جابرييل خيسوس لاعب السيتيزنز.

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وخرج كلاوديو برافو، حارس مرمى مانشستر سيتي، من المباراة، بعد سقوطه في الدقيقة 76 على الأرض، متأثرًا بإصابة في عضلة الساق اليسرى، أثناء الارتقاء للإمساك بالكرة في ركلة ركنية لمانشستر يونايتد.

بهذا التعادل، يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد السيتي للنقطة الـ65 في المركز الرابع، ويرتفع رصيد يونايتد، إلى النقطة 64، محتلًا المركز الخامس في البريميرليج.

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التحرير

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