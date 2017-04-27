العرب اليوم: غارات وحشية على ادلب ومواجهة محتملة بين اسرائيل وسوريا

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

مرت النطقة العربية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها قتلى مدنيين فى ادلب و غارات اسرائيلية بالقرب من مطار دمشق، علاوة على تضامن الفلسطينيين مع اضراب الأسرى

1-غارات إسرائيلية تقصف قرب مطار دمشق

غارات اسرائيلية داخل الأراضى السورية اليوم الخميس(أ ف ب)

قال مصدر إن ضربة إسرائيلية أصابت مستودعا لتوريد الأسلحة تديره جماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار دمشق حيث يتم إرسال إمدادات منتظمة من طهران على طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية.

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2-قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

نقل مصابون جراء اشتباكات مع الأمن الاسرائيلى فى الضفة الغربية اليوم الخميس(أ ف ب)

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.

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3-مقتل عنصريين من حرس الحدود السعودي

عناصر من حرس الحدود السعودية على الحدود السعودية اليمنية - أرشيفية(أ ف ب)

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي مقتل عنصريين من حرس الحدود في المملكة في انفجار لغم على الحدود مع اليمن.

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4-قتلى مدنيين بقصف على مرفقين طبيين في ريف إدلب

غارات روسية عنيفة تضرب المدنيين فى ادلب اليوم الخميس(أ ف ب)

قتل عشرة مدنيين بينهم رضيعان، في غارات قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "طائرات روسية على الأرجح" نفذتها على مرفقين طبيين في شمال غرب سوريا، متسببة بتضرر حاضنات أطفال، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس.

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5-إضراب في الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى المضربين

مسيرات بالأعلام الفلسطينية تضامنًا مع الأسرى فى الضفة الغربية اليوم الخميس(أ ف ب)

أغلقت المدارس والمصارف والشركات في الضفة الغربية أبوابها تضامنا مع أكثر من ألف معتقل فلسطيني لدى إسرائيل مضربين عن الطعام.

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