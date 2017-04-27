«جوجل» يبتكر تقنية حديثة لتعريفك بمكان سيارتك

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استحدثت شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة، تغييرًا جديدًا في برامج الخرائط الخاصة بها على الهواتف الذكية، بإضافة تحديث يسمح لأصحاب السيارات الحديثة بمعرفة مكانها حال نسيانه.

وبحسب مدونة نشرتها الشركة الأمريكية العملاقة في مجالات التكنولوجيا، فإن الخرائط الجديدة ستمكن الهاتف الذكي من تحقيق اتصال لاسلكي بالسيارة، الأمر الذي يساعد المستخدمين في التوصل إلى مكانها بشكل سلس.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد يحول دون إتمام عمليات السرقة التقنية، حيث يساهم في التعرف على مكان السيارة حال اختطافها حتى بعد إزالة أنظمة المراقبة والتتبع.

ويوفر الاتصال اللاسلكي تقنية جديدة تسمح للمستخدمين بمتابعة المركبات بشكل لحظي دون توقف، وكشفت "جوجل" عن عزمها تطوير التقنيات الحديثة بشكل مستمر لتوفير أقصى مستويات الحماية للسيارات الحديثة.