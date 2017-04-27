10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن جهود وقف برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية قد فشلت، في حين قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده لن تعارض توجيه ضربات مشتركة مع أمريكا ضد سوريا، كما صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتز أن بلاده ستتدخل في كل مرة تتبلغ معلومات خطيرة عن نقل أسلحة إلى حزب الله، بينما قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة من الانفتاح.

1 – ريكس تيلرسون: صواريخ كوريا الشمالية تهديد للأمن القومي



وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (أ ف ب)

قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس في بيان مشترك: "فشلت الجهود الماضية في وقف برامج الأسلحة غير المشروعة والتجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية"، ووصفوا ذلك بأنه "تهديد ملح للأمن القومي".

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2- بوريس جونسون: لن نعارض عمل عسكري مع أمريكا ضد سوريا



وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية)

قال بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني إن بلاده لن تعارض توجيه ضربات مشتركة مع الولايات المتحدة ضد سوريا. وأضاف جونسون "سيكون من الصعب جدا على بريطانيا أن ترفض دعم الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية أخرى ضد سوريا."

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3- سفير أمريكا في أنقرة: واشنطن تريد تركيا ''قوية وديموقراطية''



السفير الأمريكي في أنقرة جون باس (أرشيفية)

أكد السفير الأمريكي في أنقرة، جون باس، أن بلاده ملتزمة بمساعدة تركيا على أن تكون قوية لكن أيضا ديموقراطية رغم الخلافات حول قضايا أساسية وذلك قبل المحادثات المرتقبة الشهر المقبل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان. وقال باس في خطاب امام "قمة اسطنبول" التي ينظمها مركز "اتلانتيك كاونسيل" "من الواضح إنه من مصلحتنا القومية أن تكون تركيا قوية وسلمية ومزدهرة وديموقراطية".

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4- زاخاروفا: مطالبة الغرب برحيل الأسد طريق مسدود



المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أ ف ب)

اعتبرت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، مطالبة الدول الغربية لحل الأزمة السورية من خلال تنحي الرئيس بشار الأسد هي طريق إلى مأزق. وأشارت زاخاروفا وفقا لقناة (روسيا اليوم) إلى أن جوهر التفكير الغربي لايتعدى مقولة "على الأسد أن يرحل" فهذا هو المفهوم الذي يركز عليه الغرب، مشيرة إلى أن هذا لا يعد حلا إلا لطريق مسدود.

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5- البشير: علاقتنا عربيا وإفريقيا في أحسن حالاتها



الرئيس السوداني عمر البشير (أرشيفية)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة من الانفتاح، وإن الفترة المقبلة ستشهد انفتاح علاقات السودان الخارجية بعد أن تم تجاوز الكثير من العقبات مع الدول الغربية، مؤكدا أن علاقات السودان عربياً وإفريقياً في أحسن حالاتها وكذلك مع آسيا وأمريكا اللاتينية.

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6- إيفانكا ترامب: مسألة استقبال لاجئين سوريين ''تستحق البحث''



إيفانكا ترامب مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي (أ ف ب)

اعتبرت ايفانكا ترامب أن مسألة استقبال لاجئين سوريين في الولايات المتحدة تستحق البحث، في موقف مغاير لموقف والدها الرئيس دونالد ترامب، وهي مستشارته. وقالت "أعتقد أننا نواجه أزمة إنسانية عالمية وأن علينا أن نتحد ونقوم بتسويتها". وتابعت عن استقبال لاجئين سوريين في بلادها "هذا الأمر يجب أن يكون جزءا من النقاشات لكن ذلك لن يكون كافيا بحد ذاته".

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7- مسئول بالأمم المتحدة: على تركيا احترام سيادة العراق



ستيفان ديوجاريك المتحدث الرسمي باسم أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة (أرشيفية)

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الضربات التي شنتها القوات التركية، الثلاثاء، على منطقة جبل سنجار شمال العراق، داعية تركيا لاحترام السيادة العراقية. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن ستيفان ديوجاريك - المتحدث الرسمي باسم أنطونيو جوتيريس الأمين العام للمنظمة، قوله "نشعر بقلق من هذا الحادث ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، إننا نتفهم اهتمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقضايا الأمنية، لكننا نذكرها بتعهداتها في إطار ميثاق المنظمة الذي يطالبها بالاحترام الكامل لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

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8- بن صالح: البرلمان الجزائري مستعد لدعم العلاقات مع اليونان



ارئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح (أرشيفية)

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح "استعداد" البرلمان الجزائري لدعم مسار إعادة بعث ديناميكية العلاقات الثنائية بين الجزائر واليونان. وذكر مجلس الأمة،في بيان له، أن بن صالح أكد لدى استقباله وزير الشئون الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس بمقر المجلس بحضور وزير الشئون الخارجية رمطان لعمامرة "استعداد البرلمان الجزائري لدعم مسار إعادة بعث ديناميكية العلاقات الثنائية المنتهج من قبل حكومتي البلدين خاصة عن طريق إنشاء منتدى رجال الأعمال".

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9- وزيرة خارجية فنزويلا: سنخرج من منظمة الدول الأمريكية

وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز (أرشيفية)

أعلنت فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة، إنسحابها من منظمة الدول الأمريكية التي وجهت إليها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل منتظم اتهامات بتشجيع "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.

وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز عبر التلفزيون "سنقدّم شكوى إلى منظمة الدول الأمريكية ونُطلق آلية تستلزم 24 شهراً" لإخراج فنزويلا من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقراً.

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10 - ميركل: علاقات الاتحاد الأوروبي وأنقرة تأثرت كثيرا بعد الاستفتاء



المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة "تأثرت بشكل كبير" وذلك غداة حملة توقيفات واسعة النطاق في تركيا وبعد الاستفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس.

وقالت "العلاقة بين ألمانيا وتركيا وأيضا العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تأثرت بشكل كبير بالتطورات في الأسابيع الأخيرة"، في إشارة خصوصا إلى تبني إصلاح دستوري مثير للجدل يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان والتوقيفات الأخيرة التي قامت بها السلطات التركية.

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