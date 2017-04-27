4 مواقف سببت الحرج لدومينيك حوراني

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بدأت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني بمجال عروض الأزياء، لتقدم بعدها أول كليباتها كدعاية لإحدى ماركات الملابس التي تحمل اسمها، وسجلت بعدها أول ألبوماتها عام 2006 بعنوان "عتريس"، بعدها قدمت الأغنية كفيديو كليب، وحققت لها جماهيرية وشهرة واسعة جعلتها محط اهتمام المنتجين والمخرجين، اللذين قاموا بترشيحها للعديد من الأعمال أبرزها مسلسل "عيون خائفة" ثم فيلم "البيه رومانسي".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدومينيك برفقة الفنان والمطرب الكويتي، يوسف العماني، من حفل إطلاق ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فوق القمم"، حيث تسبب الأخير في إحراجها أمام الجمهور، وذلك عندما تهرب من قبلتها.

لم يكن ذلك الموقف، الوحيد الذي يعرض الفنانة اللبنانية للإحراج، ولكن ملابسها في عزاء الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، عرضتها للكثير من الانتقدات، حيث ارتدت فستانا شفافًا أسود اللون، مزين بالخرز اللامع، وارتدت أسفله توب قصير يكشف عن منطقة البطن والكتفين، وهو ما عرضها للانتقاد اللاذع من قبل الكثيرين.

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وخرجت بعدها "دومينيك" لتبرر بأنها تفاجئت بخبر الوفاة، وكانت مدعوّة على العشاء، فذهبت أولًا لتأدية واجب العزاء.

تعرضت للانتقدات أيضًا عندما أطلت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بلون الشعر الأشقر البلاتيني وهو الذي وصفه جمهورها بغير اللائق.

كما تعرضت دومينيك لموقف محرج للغاية خلال تصويرها كليب "السلك ضاربني"، بعد سرقة حقيبتها من داخل السيارة، حيث فوجئت باختفائها، وحاول فريق التصوير مساعدتها في البحث عنها خاصة أن بها مبلغًا ماليًا كبيرًا وتليفونها الشخصي.