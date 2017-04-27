صور| محافظ سوهاج يهدي عربة ذكية لـ«فتاتي البرجر»: نموذج مشرف

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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، منح عربة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية كهدية لفتاتي مصر الجديدة شيماء محمد وياسمين حسن، المعروفتين إعلاميا بـ"فتاتي عربة البرجر"، واللتان أثارتا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لهن خلال إزالة البلدية لعربتهن غير المرخصة.

جاء ذلك خلال تفقده وصول العربات الذكية الجديدة، التي تعمل بالطاقة الشمسية، لطرحها قريبًا لشباب المحافظة من خلال قرعة علنية، ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية لتشغيل الشباب.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعي بكل أجهزتها المعنية لخلق مزيد من الفرص ودعم المشروعات التي تساعد علي توفير فرص عمل للشباب.

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وأشاد بالفتاتين وإصرارهما على كسب لقمة العيش بصورة مشرفة، لتكونا نموذجًا يحتذى به، مشيرًا إلى أنه لا بد لكل الشباب أن يسعى إلى العمل الحر، للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية داخل الوطن، لأننا نحتاج إلى العامل والصانع والزارع من أجل تقدم الوطن.



