«الاستثمار»: تأسيس 2500 شركة برأس مال 221 مليون جنيه

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استقبلت الهيئة العامة للاستثمار عبر مكاتبها المختلفة 2500 شركة جديدة، تم تأسيسهم طبقا لقوانين الاستثمار المصرية، وبلغ رأس المال المجمع لتلك الشركات 221.2 مليون جنيه.

وبلغ معدل التسجيل اليوم الخميس، 500 شركة، في حين توفر الشركات الجديدة قرابة 1467 فرصة عمل، منها 554 فرصة عمل للحرفيين.

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وقالت الوزارة، إن رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات بلغ 177.5 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال العربي 33.3 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبي 10.3 مليون جنيه، موضحة أن هذه الشركات تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.