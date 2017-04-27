أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الاستثمار»: تأسيس 2500 شركة برأس مال 221 مليون جنيه

Google+ Print
«الاستثمار»: تأسيس 2500 شركة برأس مال 221 مليون جنيه «الاستثمار»: تأسيس 2500 شركة برأس مال 221 مليون جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار عبر مكاتبها المختلفة 2500 شركة جديدة، تم تأسيسهم طبقا لقوانين الاستثمار المصرية، وبلغ رأس المال المجمع لتلك الشركات 221.2 مليون جنيه.

وبلغ معدل التسجيل اليوم الخميس، 500 شركة، في حين توفر الشركات الجديدة قرابة 1467 فرصة عمل، منها 554 فرصة عمل للحرفيين.

شاهد أيضا

وقالت الوزارة، إن رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات بلغ 177.5 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال العربي 33.3 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبي 10.3 مليون جنيه، موضحة أن هذه الشركات تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات

فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات

شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم

«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم