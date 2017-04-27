وضع حجر أساس مجمع أسمنت بسوهاج بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. السبت

سوهاج – عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن وضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت، السبت المقبل، بغرب جهينة، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومدير عام الشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف المحافظ أن المجمع يتكون من مصنع للأسمنت ومصنع للحوائط الأسمنتية ومصنع للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتي، وسيجري إقامة هذا المجمع بالمنطقة الصناعية غرب جهينة على مليون متر مربع، وتخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، ومن المتوقع أن يستوعب 3000 عامل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن يوميًّا، بتكلفة تقدر بــ 5.5 مليار جنيه.