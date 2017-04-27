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وزيرة الهجرة تتابع مع السلطات الأردنية تطورات وفاة عامل مصري

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وزيرة الهجرة تتابع مع السلطات الأردنية تطورات وفاة عامل مصري وزيرة الهجرة تتابع مع السلطات الأردنية تطورات وفاة عامل مصري

مصراوي Masrawy

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصر

كتبت - نورا ممدوح :

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الاتصالات بالجانب الأردني وبالسفارة المصرية بالأردن؛ للوقوف على آخر تطورات حادث وفاة مواطن مصري وإصابة ٤ آخرين.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الخميس، أكد الجانب الأردني العمل على سرعة إنهاء شحن جثمان العامل المصري لأرض الوطن في أقرب وقت ممكن فور إنهاء الإجراءات، إضافة لرعاية المصابين.

ولقي عامل مصري حتفه جراء حريق محدود شب في أحد المباني الإدارية التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية ناتجاً عن تماس كهربائي خلال أعمال الصيانة واستخدام جلاية البلاط الكهربائية.

وتمكنت كوادر الدفاع المدني الأردني من التعرف على هوية العامل المصري حيث أنه يعمل كفني في الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة الخاصة بمباني مجلس الوزارء الاردني، وذلك خلال اخماد الحريق كما اصيب 4 عمال اخرين.

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