وزيرة الهجرة بمؤتمر الأزهر: الفقر والمرض يمثلان داء العصر

كتبت - نورا ممدوح:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن السلام الاجتماعي تحض عليه كل الأديان، مضيفة في كلمتها علي هامش رئاستها للجلسة الثالثة لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، أن القضية الأساسية هي الفقر والمرض و يمثلان داء العصر، ويهددان جهود التنمية، على المستوى المادي والفكري والروحي.

وأشارت مكرم إلي تجربة الأزهر والكنيسة في مكافحة الفقر النفسي والمادي من خلال جهود حقيقية لتصحيح المفاهيم الفكرية المغلوطة.

وأوضحت أن المشروع التنموي لإعادة تأهيل المواطنين في المناطق العشوائية مثلما رأينا في إنشاء حي الأسمرات وغيط العنب وغيرها، والعمل علي تنمية المواطنين الأشد فقرا، هو الحل لمنع استغلالهم وانحراف رؤيتهم التي تولد ظواهر العنف والتطرف والإرهاب أو حتى الهجرة غير الشرعية.​