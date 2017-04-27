"حلم الوصول".. مبادرة لمؤلف كتب للتشجيع على القراءة والكتابة.. صور

الدقهلية – رامي القناوي:

أطلق الكاتب مصطفى عزت، مؤلف كتاب "حلم الوصول"، مبادرةً تُعد الأولى من نوعها في الوطن العربي للتشجيع على القراءة والكتابة، حيث يجتمع بها أكثر من 170 كاتبًا وشاعرًا ومواهب مصرية .

وتجولت المبادرة في العديد من الجامعات ومراكز الشباب في كثير من المحافظات، ولاقت ترحيبًا

كبيرًا من مختلف فئات المجتمع .

بدأت المبادرة في الدقهلية – المنصورة يوم 24/2/2017 بمركز شباب السنبلاوين، برعاية فرقة "شارعنا"،

ثم توجهت إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية يوم 7/3/2017 برعاية رئيس اتحاد الطلاب.

وجابت عدة مناطق أخرى منها البحيرة في 30/3/2017، إدارة ادكو التعليمية، برعاية أمين اتحاد طلاب مدارس البحيرة، والفيوم في 26/4/2017، كلية خدمة اجتماعية، برعاية شباب الكلية.

وقال صاحب مبادرة "حلم الوصول": "ليعلم المجتمع أننا قادمون، ليس مجرد شعار، بل إنه حقيقة، في أي مكان سوف نتواجد، لنشر ثقافة هادفة من أجل الجميع، ومن أجل متعة القراءة والكتابة وعودتها إلى المجتمع، من أجل خروج جيل يحمل موهبة وإبداع يغير الحياة، من أجل محاربة الجهل واليأس والفساد الذي يقتل المجتمع".