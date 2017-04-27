«ده أنا أخلاق سواقين».. 4 رسائل من سالي عبد السلام لجمهورها

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نجحت الإعلامية سالي عبد السلام، بعد أن أنقصت 40 كيلو جرامًا من وزنها، في لفت انتباه مستمعي راديو "9090" من خلال برنامج "طلقة على الطريق"، وأشتهرت بتقديم برنامجها "المتوحشة" على قناة "النهار"، وحصلت مرتين على جائزة أفضل مذيعة بمسابقة "دير جيست"، وغالبأً ما تثير انتقادات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تواجه هذا الانتقاد بالصمت إنما ترد عليهم عن طريق الـ"سوشيال ميديا" أيضاً، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز ردود سالي على جمهورها.

1- الحجاب

انهالت التعليقات على سالي لفترة، من قبل متابعيها على موقع "إنستجرام"، لعدم ارتدائها الحجاب، وبسبب ملابسها ومكياجها، الأمر الذي جعلها تتوقف عن نشر صور لها، ثم عادت بنشر صورة لها بالحجاب لترد عليهم وعلّقت عليها قائلة: "بس أنا تعبت.. أنا مبقتش أقول أنا هقوم أصلي، وبطلت أصلي في الشغل، حتى صوري وأنا بصلي الجمعة اللى كنت بحبها مبقتش اتصورها وأنا بشير دعاء وقت صلاة الفجر بقيت مش قادرة استظراف من حد! يا عم شكلها مش بيصلى خالص!! طب انت بتصلى؟؟! لا أنا سفيت وخدت ذنوب واستظرفت، وحتى الثواب اللي هى بتعمله بطلتها تعمله!! كلنا بنعمل كدة فى بعض غصب عننا بالهزار حتى!

وتابعت: "(لما تجيلى مكالمة من أقرب علماء الدين لقلبى وآخد ثواب ٤ عمرات ليا ولأهلى بس ويقولي أرجوكي متبطليش تحطى صور وأدعية وانشري إنك بتعملى كدة حتى لو شكلك وحياتك إيه! خليكى قدوة الناس بتحبك! أرجوكي متقوليش هيهزروا عليا ومبقتش أحب الكلام ده!! كملى..ربنا يثبتك يا سالي أنا مبسوط بيكي) دى عندى كفاية!! هزر وسف واستظرف بس افتكر إن غيرك هيبطل الثواب بسببك والعفو الكريم مش هيسامح في حق العبد، اللهم ارزقني بعبد مثلي واقضي لي حوائجي وسخر لي عبادك المخلصين".



2- مكياج العمرة

بدأت سالي في نشر صور لها برفقة أسرتها أثناء تأديتها العمرة، وعلّق البعض على مكياجها وهي تؤدي مناسك العمرة، وردت عليهم قائلة: "يارب صورة أقرب لكل اللي عنده فراغ وربنا مش شاغله بنفسه رجالة قبل الستات باللي بيقولوا حاطة مانيكير وحاطة ميك أب وروج :) انتوا بجد؟؟ ده سؤال بجد؟؟ استفسار وهرد عليه بجد؟؟! هل في حد طبيعى هيعمل كدة؟؟! أنا هحترمكم لحد ما ارجع حتى لو انتوا مش محترمين حبايبى بس أنا حرة أنا لا شخصية عامة ولا معروفة ولا عيب ولا منظري ولا بالصلاة على النبي ياكل معانا الجو ده والأغلبية عارفين! ده أنا أخلاق سواقين ميكروباص ملموش أجرة أقسم بالله هخليك/ هخليكى تحس إنك أحمق! متدخلش فى اللى ملكش فيه، ألبس اللى يعجبنى وأعمل اللي يعجبني"

3- انتوا اللي استفزتوني

عادت سالي لمسامحة متابعيها، بعد توضيح الأمر من البعض منهم لها، قائلة: "خلاص نلعب صحاب تانى مش هقلب بس انتوا اللى استفزتونى برضه حصل خير"، ونشرت صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي من المؤتمر الثالث للشباب والذي أقيم بالإساعيلية، وعلّقت عليها قائلة: "أنا مليش فى السياسة ولا بحبها! ومهما احنا فهمنا فيها في حجات كتير أوى ..أوى ناقصة ومش هنعرفها وبتبقى من تحت لتحت وده رأيى، القناة الأولى كانت جايبة الريس قبل ما انزل #المسجد_النبوى_الشريف و أنا حلمت بالرئيس هنا! والله حصل! بس الراجل ده شايل كتير أوى ..بـ١٠٠ راجل قبل ما يبقى رئيس بلد...هاتلى حد يثق فى رجالته و شعبه ويغامر ويشيل كفنه على ايده ويخلصنا من حجات كتير!سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ..انت راجل عظيم..انا حبيتك من حب امى وابويا ليك وربنا يقدرك".

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4- مش خايفة من السوشيال ميديا

فاجأت سالي جمهورها ونشرت صورًا لها من أيام سمنتها، من خلال برنامجها "المتوحشة"، ولتفدي نفسها من التعليقات السلبية قالت: "مش خايفة من السوشيال ميديا".

وأضافت: "الحاجة اللي أنا بعملها دلوقتي ناس كتير جدا معارضاني فيها، وقالولي لأ، وكأني عاملة عاملة، أنا قلت لو ربنا كرمني وبقى عندي برنامج لوحدي هعمل كده".

وتابعت تعليقها على آخر صورة قائلة: "دي أنا لما كنت 116 كيلو ودلوقتي أنا بقيت 70 كيلو ، فأنا خسيت 46 كيلو ، أنا خسيت علشان نفسي علشان حياتي تبقى أحسن، ولأني تعبت من كلام الناس عني وأنا تخينة".