مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات

كتب- محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، و أصيب آخر، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الواحات.

وتبين بالفحص، انقلاب سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى الفيوم، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة آخر، تم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ؛ لتجنيب السيارة، وسحب الكثافات لحين إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.