برعاية «قرطام».. أحمد عبد الجليل أول مصري يحصل على كارت «الفيزيك» للاحتراف

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حصل البطل المصري في لعبة «الفيزيك» أحمد عبد الجليل، على كارت الاحتراف الذي يتيح له المشاركة في بطولات المحترفين للعبة الفيزيك.

وجاء حصول عبد الجليل لاعب فريق (KO Squad) الذي يرعاه ملتقى قرطام، وجريدة «التحرير» على كارت الاحتراف أو مايسمى بالـ (Pro card) بعد تحقيقه المركز الأول في منافسات طوله، وكذلك المركز الأول في منافسات جميع الأطوال بالبطولة الدولية للفيزيك التي استضافتها الجزائر أمس الأربعاء.

يذكر أنه قد تم إنشاء فريق (KO Squad) العام الماضي لدعم ومساندة الأبطال المصريين في العديد من الألعاب حيث يمثل الفريق في أكثر من لعبة مثل الفيزيك وstreet workout والألعاب المائية، واستطاع ان يظهر اللاعبين بشكل مميز في البطولات التي شاركوا فيها وتم تتويج هذا النجاح بحصول أول لاعب مصري على كارت الاحتراف في الفيزيك والذي سينقله من المشاركة في بطولات الهواة إلى بطولات المحترفين لينافس بذلك الفرق الكويتية، حيث تعد الكويت من أكثر الدول تميزًا في اللعبة.

كما ينتظر فريق KO Squad البطولة الدولية التي ستستضيفها جنوب إفريقيا في شهر مايو المقبل، حيث سيشارك فيها بأكثر من لاعب على رأسم الثنائي محمد المصري وعبد الرحمن مجدي، ويمتلك الثنائي فرصة كبيرة في تحقيق المركز الأول بالبطولة والحصول على كارت الاحتراف للانضمام إلى زميلهما بالفريق البطل أحمد عبد الجليل.