السيسي: ثقتي في قدرات هذا الوطن لا تقبل الشك

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "ثقته في قدرات وعبقرية وتفرد هذا الوطن لا تقبل الشك".

جاء ذلك في كلمته بختام المؤتمر الوطني الثالث للشباب، والذي انعقد بمدينة الإسماعيلية على مدار 3 أيام.

وأضاف السيسي في كلمته، أن "أكبر دليل على عظمة أمتنا هي تضحيات أهلنا في مدن القناة وسيناء بإرادة قهرت كل الأعداء".

وتابع: "إرادة المصريين قهرت كل متربص ومعاد لمصر"، مشيرًا إلى أن ذكرى تحرير سيناء تبلورت فيها معاني الوحدة الوطنية.

وأصدر المؤتمر توصياته اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي: إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله للمجلس لأعلى للاستثمار والتصدير، تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات.

ومن بين التوصيات كذلك: البدء في إنشاء المجلس الأعلى لإنشاء القواعد والبيانات برئاسة الرئيس السيسي، وتكوين مجموعات رقابة داخلية لمؤسسات الدولة من الشباب على غرار المحاكاة التي تمت عبر رجال الرقابة الإدارية، وإطلاق مبادرة لتقنية مشروعات الشباب المتنقلة بمنحها تصاريح، وأخيرًا إطلاق مبادرة لتجميل الميادين والشوارع.