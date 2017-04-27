أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسئول جزائري: البرلمان "مستعد" لدعم العلاقات الثنائية مع اليونان

Google+ Print
مسئول جزائري: البرلمان "مستعد" لدعم العلاقات الثنائية مع اليونان مسئول جزائري: البرلمان "مستعد" لدعم العلاقات الثنائية مع اليونان

مصراوي Masrawy

مجلس الأمة الجزائري

الجزائر - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم الخميس "استعداد" البرلمان الجزائري لدعم مسار إعادة بعث ديناميكية العلاقات الثنائية بين الجزائر واليونان.

وذكر مجلس الأمة،في بيان له، أن بن صالح أكد لدى استقباله وزير الشئون الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس بمقر المجلس بحضور وزير الشئون الخارجية رمطان لعمامرة "استعداد البرلمان الجزائري لدعم مسار إعادة بعث ديناميكية العلاقات الثنائية المنتهج من قبل حكومتي البلدين خاصة عن طريق إنشاء منتدى رجال الأعمال".

من جانبه ، أشاد كوتزياس بـ"العلاقات التاريخية" بين الجزائر واليونان ، منوها ب"الانجازات والاصلاحات خاصة في مجال تعزيز الديمقراطية التي

حققتها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" ، موضحا أنها "إنجازات لا يوجد ما يضاهيها في العالمين العربي والاسلامي".

يشار إلى أن الطرفين استعرضا ،في هذا اللقاء، "سبل الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى مستويات أفضل وتوسيعها الى مجالات الثقافة والتدريب والبحث العلمي".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"