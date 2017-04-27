مسئول جزائري: البرلمان "مستعد" لدعم العلاقات الثنائية مع اليونان

الجزائر - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم الخميس "استعداد" البرلمان الجزائري لدعم مسار إعادة بعث ديناميكية العلاقات الثنائية بين الجزائر واليونان.

وذكر مجلس الأمة،في بيان له، أن بن صالح أكد لدى استقباله وزير الشئون الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس بمقر المجلس بحضور وزير الشئون الخارجية رمطان لعمامرة "استعداد البرلمان الجزائري لدعم مسار إعادة بعث ديناميكية العلاقات الثنائية المنتهج من قبل حكومتي البلدين خاصة عن طريق إنشاء منتدى رجال الأعمال".

من جانبه ، أشاد كوتزياس بـ"العلاقات التاريخية" بين الجزائر واليونان ، منوها ب"الانجازات والاصلاحات خاصة في مجال تعزيز الديمقراطية التي

حققتها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" ، موضحا أنها "إنجازات لا يوجد ما يضاهيها في العالمين العربي والاسلامي".

يشار إلى أن الطرفين استعرضا ،في هذا اللقاء، "سبل الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى مستويات أفضل وتوسيعها الى مجالات الثقافة والتدريب والبحث العلمي".