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رسميًا.. «جيرارد» يتولى تدريب شباب ليفربول

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رسميًا.. «جيرارد» يتولى تدريب شباب ليفربول رسميًا.. «جيرارد» يتولى تدريب شباب ليفربول

التحرير

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بدأ النجم الإنجليزي المعتزل ستيفن جيرارد، أولى خطواته في عالم التدريب، بالإعلان عن توليه مسؤولية فريق الناشئين، تحت 18 سنة، بناديه القديم ليفربول، اعتبارًا من الصيف المقبل استعدادًا للموسم الجديد 2017 / 2018.

وأشار نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي، اليوم الخميس، إلى أن ستيفن جيرارد سيبدأ مهمته في شهر يونيو المقبل، وذلك خلفًا لنيل كريتشلي الذي انتقل لتدريب فريق الشباب 23 عامًا.

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ولفت النادي إلى أن جيرارد بدأ عمله بليفربول في فبراير الماضي، عندما تولى مسؤولية أكاديمية النادي بعدما اعتزل كرة القدم عقب نهاية الموسم الماضي بقميص نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

يذكر أن ستيفن جيرارد سيعود مجددًا إلى نادي ليفربول الذي قضى بين جدرانه 17 عامًا، حقق خلالها 10 ألقاب محلية وأوروبية، خلال مشاركته في 710 مباراة، سجل خلالها 186 هدفًا.

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التحرير

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