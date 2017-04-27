بالصور... تخريج الدفعة الـ 68 من معهد أمناء الشرطة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة 68، عسكريين، وعددهم 794 خريجًا، وذلك بمعهد أمناء الشرطة بسوهاج، بحضور اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، والعميد عصام عبد المنعم سعيد، نائب مدير الإدارة العامة لأمناء الشرطة، والعميد مدحت صديق كامل، قائد معهد أمناء الشرطة بسوهاج، والعميد محمود المنيسي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم العروض الرياضية، ثم عرض مجموعة من الخريجين لعروض الاشتباك ومهارات الدفاع عن النفس، وعرض السلاح الصامت، ونموذجين لهجوم على كمين ونقطة تفتيش، وكيفية التعامل مع الحدث، ثم الختام بالعرض العسكري العام وتكريم الأوائل من الخريجين.

من جانبه، أوضح قائد معهد أمناء الشرطة بسوهاج، أن البرنامج التدريبي استمر لمدة 6 أشهر، وخلالها جرى الانتهاء من دراسة برنامج تدريبي نظري للعلوم الشرطية والقانونية بجانب التدريب العملي الذي يظهر الجوانب الانضباطية باعتبارها ركيزة العمل الأمني.