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محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (1)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (1)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (2)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (2)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (3)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (3)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (4)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (4)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (5)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (5)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (6)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (6)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (7)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (7)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (8)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (8)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (9)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (9)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (10)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (10)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (11)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (11)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (12)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (12)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (13)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (13)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (14)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (14)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (15)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (15)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (16)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (16)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (17)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (17)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (18)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (18)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (19)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (19)

محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (20)محافظ سوهاج يكشف عن فرص عمل لشباب المحافظة (20)

سوهاج – عمار عبد الواحد

أوضح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لتوفير فرص عمل للشباب، جرى توزيع 50 عربة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، دون الحصول على أي مقدمات مالية.

وأضاف أن المحافظة وفرت أكثر من 60 سيارة لنقل اللحوم والمواد الغذائية بطريقة صحية، وذلك عن طريق تمويل برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، فضلاً عن توفير 63 تاكسي، في إطار البرنامج الرئاسي لتشغيل الشباب ودعمًا من الصندوق الاجتماعي وصندوق تحيا .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للعربات الذكية، بحضور اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج.

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