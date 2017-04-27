الرئيس يُكرم أبطال مصر في الأولمبياد الشتوي بختام مؤتمر الشباب

القاهرة - مصراوي:

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبطال مصر في الأولمبياد الشتوي الخاص الذي أقيم بالنمسا، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس.

وأعلن المؤتمر عن التوصيات والتي جاءت كالتالي: إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله للمجلس لأعلى للاستثمار والتصدير، تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات.

ومن بين التوصيات كذلك: البدء في إنشاء المجلس الأعلى لإنشاء القواعد والبيانات برئاسة الرئيس السيسي، وتكوين مجموعات رقابة داخلية لمؤسسات الدولة من الشباب على غرار المحاكاة التي تمت عبر رجال الرقابة الإدارية، وإطلاق مبادرة لتقنية مشروعات الشباب المتنقلة بمنحها تصاريح، وأخيرًا إطلاق مبادرة لتجميل الميادين والشوارع.