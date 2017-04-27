السيسي يُكرم عددًا من الشباب في ختام مؤتمر الإسماعيلية

القاهرة - مصراوي:

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الشباب في ختام المؤتمر الوطني الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس.

ومن بين الشباب؛ محمود السيد لبلب، والصحفي أحمد أبو هميلة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدم محمد علي.

وجاءت توصيات المؤتمر كالتالي: إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله للمجلس لأعلى للاستثمار والتصدير، تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات.

ومن بين التوصيات كذلك: البدء في إنشاء المجلس الأعلى لإنشاء القواعد والبيانات برئاسة الرئيس السيسي، وتكوين مجموعات رقابة داخلية لمؤسسات الدولة من الشباب على غرار المحاكاة التي تمت عبر رجال الرقابة الإدارية، وإطلاق مبادرة لتقنية مشروعات الشباب المتنقلة بمنحها تصاريح، وأخيرًا إطلاق مبادرة لتجميل الميادين والشوارع.