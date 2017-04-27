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6 توصيات في ختام مؤتمر الشباب.. أبرزها تكوين مجلسًا لإنشاء البيانات برئاسة السيسي

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6 توصيات في ختام مؤتمر الشباب.. أبرزها تكوين مجلسًا لإنشاء البيانات برئاسة السيسي 6 توصيات في ختام مؤتمر الشباب.. أبرزها تكوين مجلسًا لإنشاء البيانات برئاسة السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس من مؤتمر الشباب

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مارينا عدلي، إحدى الفتيات المشاركات في المؤتمر الوطني الثالث للشباب، عن أبرز توصيات المؤتمر خلال الجلسة الختامية التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة.

وجاءت أولى التوصيات، بإعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله للمجلس لأعلى للاستثمار والتصدير.

ومن بين التوصيات: البدء في إنشاء المجلس الأعلى لإنشاء القواعد والبيانات برئاسة الرئيس السيسي، وتكوين مجموعات رقابة داخلية لمؤسسات الدولة من الشباب على غرار المحاكاة التي تمت عبر رجال الرقابة الإدارية، وإطلاق مبادرة لتقنية مشروعات الشباب المتنقلة بمنحها تصاريح، وأخيرًا إطلاق مبادرة لتجميل الميادين والشوارع.

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مصراوي Masrawy

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