ائتلاف «بتروجت - إنبي» يفوز بمشروع مستودعات تخزين «سوميد»

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فاز ائتلاف لشركتي "بتروجت وإنبي" بمشروع إنشاء 11 مستودع تخزين بالعين السخنة على ساحل البحر الأحمر لصالح شركة سوميد، وهو المشروع الذي يهدف إلى زيادة السعة التخزينية للمنتجات بمعدل 270 ألف متر مكعب وتبلغ مدته الزمنية 21 شهرًا.

وقد جاء الفوز بهذا المشروع بعد المنافسة مع 8 شركات محلية وعالمية من أبرزها شركة OHL العالمية وإئتلاف ضم كلاً من شركة أوراسكوم وشركة "Entrepose".

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ويشمل مجال الأعمال الخاص بالائتلاف كافة أعمال التصميم والتوريد مسئولية شركة إنبى، بينما يشمل مجال عمل شركة بتروجت تنفيذ كافة الأعمال الميكانيكة الخاصة بالمشروع، والتي تتضمن إنشاء 11 مستودع تخزين بسعات مختلفة – تصل الى 60 ألف متر مكعب، إضافة إلى تصنيع وتركيب خطوط منتجات قطر 14 بوصة، وتركيب معدات وأوية ضغط بأوزان تصل الى 228 طن، وتصنيع تركيب هياكل معدنية بأوزان تصل الى 1600 طن.

كما يشمل مجال عمل "بتروجت" تنفيذ كافة الأعمال المدنية الخاصة بالمشروع والتى تشمل أعمال الحفر والجسات والاختبارات وأعمال تحسين خواص التربة وإحلالها، بالإضافة الى أعمال الخرسانات المسلحة والعادية وأعمال البينة التحتية والتشطيبات النهائية، إضافة لتنفيذ كافة الأعمال الكهربائية والتى تشمل تركيب المولدات ولوحات ومحولات الضغط ونظام الانارة الخاص بالموقع وأعمال مد كابلات الكهرباء وتركيب أنظمة الإنذار.