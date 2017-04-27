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وزير البترول الأسبق: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018

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وزير البترول الأسبق: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018 وزير البترول الأسبق: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018

التحرير

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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، اليوم الخميس، إن «حجم إنتاج من الغاز الطبيعي عام 2011 كان أكثر من 6 مليارات قدم مكعب، ثم انخفض الرقم تدريجيًا لعدم اكتشاف حقول غاز منذ عام 2009».

أضاف كمال، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الاكتفاء الذاتي من الغاز سيحدث خلال عام 2018، مطالبًا الدولة باستغلال الغاز في الصناعات الكثيفة، وأوضح أن تكلفة مدّ خطوط الغاز في المناطق الصحراوية عالية للغاية.

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وتابع: «المجتمعات العمرانية الجديدة يصعب على الدول مد خطوط الغاز بها، وتقديم أنبوبة البوتاجاز العادية للمواطنين في تلك المناطق مجانًا أوفر من مد خط غاز بمسافة 10 كليو متر»، مشدّدًا على أن التوسع الأفقي العريض غير مجدي اقتصاديًا في إنشاء خطوط الغاز.

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