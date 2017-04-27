مستشار شيخ الأزهر: «المدنية الحديثة وراء انتشار ثقافة العنف»

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قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إن «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام قام على 4 محاور، وهي معوقات السلام في العالم المعاصر، وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، والفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول».

أضاف مهنا، خلال ظهوره عبر شاشة «الغد العربي»، أن «هناك تفاوتًا بين الدول الغنية، والفقيرة، الذي أنتجه النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعولمة»، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في ثقافة العنف السائدة، عبر الكتب والروايات والأفلام، ومن ثم هذه الثقافة العنيفة هي نتاج المدنية الحديثة، ما يتطلب العودة إلى قيم التسامح والمحبة التي تُرسيها كافة الأديان السماوية.

أوضح أن «التفسير المنحرف للنصوص الدينية لا يتم عن جهل وإنما تقف وراءه أيديولوجيات ليصبح الدين هو الضحية، وبالتبعية نحو مليار و600 مليون مسلم يُصبحون ضحية أيضًا لتلك الأيديولوجيات التي تقوم على تنفيذ سياسيات الإسلاموفوبيا».

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شدّد على أن «تلك الأيديولوجيات تعمل على توظيف النصوص وتحريفها لتحقيق أغراض سياسية، وهناك من الجهلاء يَقعون في براثن تلك الجماعات، ويعتقدون في صحة هذه التفسيرات المنحرفة».