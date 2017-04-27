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فيديو| «الدفاع» تنشر برومو «بابا السلام في مصر السلام»

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فيديو| «الدفاع» تنشر برومو «بابا السلام في مصر السلام» فيديو| «الدفاع» تنشر برومو «بابا السلام في مصر السلام»

التحرير

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نشر الحساب الخاص بوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع «يوتيوب»، برومو فيلم يحمل اسم «بابا السلام في السلام»، احتفاءً بالزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، للقاهرة.

وتتجه أنظار العالم إلى مصر غدًا الجمعة وبعد غد السبت، لمتابعة زيارة البابا فرانسيس، وسط اهتمام متزايد من قِبل وسائل الإعلام العالمية وفي مقدمتها الصحافة الإيطالية والإسبانية.

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وتتضمن الزيارة استقبالًا رسميًا في مطار القاهرة، ثم التوجه إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس عبد الفتاح ، وكذلك لقاء الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، ويتوجه البابا بعد ذلك إلى المؤتمر العالمي للسلام، لإلقاء كلمته والاستماع إلى كلمة الشيخ الطيب، وبعد ذلك يتوجه البابا إلى مقابلة كافة السلطات المدنية، ويستمع إلى كلمة الرئيس السيسي ويلقي كلمته، ثم يتوجه البابا فرانسيس للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويلقي كل منهما كلمة عقب اللقاء المشترك.

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التحرير

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