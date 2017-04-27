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وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر «طيب» ويمثلني

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وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر «طيب» ويمثلني وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر «طيب» ويمثلني

التحرير

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إنها زارت الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى بلده بالقرنة بالأقصر، ووجدت ود ومحبة، وتعرفت على أسرته وشعرت بطيبة وأصالة تلك الأسرة، وتابعت: "أنا بنت الكنيسة المصرية، ولكن الأزهر أيضًا يمثلنى"، مضيفة أن الدكتور أحمد الطيب هو "طيب" فعلًا.

وأضافت خلال ترأسها الجلسة الثالثة، بمؤتمر الأزهر العالمى للسلام، أن المؤتمر خطوة مهمة جدًا لتعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب، مبدية سعادتها بمرصد الأزهر الشريف لمواجهة الأفكار المتطرفة بثلاثة عشر لغة.

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وأكد أن الفقر والمرض والبطالة يوجدون بكثرة فى المناطق العشوائية، ما يؤدى إلى ولادة أفكار متطرفة داخل المجتمع، تعطل التنمية داخل المجتمع، لذلك على الدولة الانتباه لذلك، والعمل على إخراج الفقير من فقره، والجاهل من جهله، والمريض من مرضه، مضيفة: "نقدر دور الشرطة والجيش فى تأمين الكنائس"، مشيرة إلى إبرام الوزارة عددًا من المبادرات مع منظمات المجتمع المدنى لتدحض كل الأمور التى تقضى على التطرف.

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التحرير

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