ألمانيا تجمع مروان محسن و«منعم»

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تقابل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد عبد المنعم "منعم" لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، في ألمانيا، على هامش الرحلة العلاجية لكليهما.

ويتواجد منعم في ألمانيا منذ نحو عشرة أيام؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بينما سافر مروان مطلع الأسبوع الجاري، لمواصلة التأهيل بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها في وقت سابق.

ومن المقرر أن يجري منعم الجراحة في الثاني من مايو المقبل، مع الخبير «مايكل ماير»، بينما يخضع مروان لفحوصات طبية جديدة ومتابعة التأهيل أيضا مع «ماير».

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يذكر أن «منعم» تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بتونس أمام فريق النجم الساحلي، بينما تعرض مروان للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.