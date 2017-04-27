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القاهرة تحتضن قرعة البطولة العربية مايو المقبل

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القاهرة تحتضن قرعة البطولة العربية مايو المقبل القاهرة تحتضن قرعة البطولة العربية مايو المقبل

التحرير

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تحتضن القاهرة يوم 5 مايو، قرعة البطولة العربية للأندية التي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017 في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وستجري القرعة تحت سفح الأهرامات الساعة 8.00 مساء، بحضور الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وممثلي الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة وهي: الأهلي والزمالك () الهلال والنصر () والترجي (تونس) والفتح الرباطي (المغرب) والوحدة (الإمارات) الفيصلي (الأردن) والمريخ (السودان) والنفط (العراق) ونصر حسين داي (الجزائر) والعهد (لبنان).

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة استعداداتها لإجراء قرعة البطولة التي ستقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث ستقسم الأندية إلى ثلاث مجموعات يتأهل الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل ثاني في المجموعات للدور نصف النهائي.

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وحرص الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد على نجاح البطولة من خلال مشاركة أقوى الأندية في تجمع رياضي رائع، لعودة المنافسات القوية لكرة القدم العربية، ورصد الاتحاد العربي جوائز مالية للبطولة تصل إلى 3 ملايين دولار.

التحضير لقرعة البطولة العربية

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التحرير

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