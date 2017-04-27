بدء الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب بحضور السيسي

القاهرة - مصراوي:

بدأت قبل قليل، فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدّم 4 من شباب المؤتمر، عرضًا لأبرز ما تناولته مؤتمرات الشباب السابقة، إضافة إلى أبرز جلسات المؤتمر الأخير بالإسماعيلية.

وتضمن المؤتمر الذي عُقد على مدار 3 أيام، جلسات عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتحديات التي تواجه الاقتصاد، وسُبل التنمية في مجالي الإسكان والنقل، وآفاق التنمية في محور قناة السويس.

وكانت من بين الجلسات، مبادرة "اسأل الرئيس" والتي جاوب خلالها الرئيس السيسي عن أبرز الأسئلة التي وصلت عبر الموقع الإليكتروني للمؤتمر.

كما التقى الرئيس مع عواقل وشيوخ وأهالي سيناء، لمناقشة الأوضاع في سيناء ودعم التنمية هناك.​